7-летнюю девочку систематически избивали в Астане: в Минпросвещения прокомментировали ситуацию

В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали появившуюся ранее информацию об избиениях семилетней девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Минпросвещения, 23 ноября в результате систематических избиений дома в больницу поступила 7-летняя девочка. Учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребенка, сразу же обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних, где был зарегистрирован сам факт.

Девочка проявила желание остаться в больнице. В настоящее время ей оказывается психологическая помощь.

"Данный случай взят на особый контроль Комитета по охране прав детей. Совместно с госорганами изучаются детали обстоятельств, а также социальное положение и микроклимат семьи", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что казахстанцы, ставшие свидетелями жестокого обращения с детьми, могут в любое время суток обратиться по номеру 111 либо в чат "Бала қорғау".

Напомним, изначально об избиении девочки сообщила детский омбудсмен Динара Закиева. Сообщалось, что в этой семье воспитываются еще шестеро детей.

Позже на ситуацию отреагировали в полиции. В ДП Астаны сообщили, что по факту избиения ребенка заведено уголовное дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Добавим, что согласно статье 140 Уголовного кодекса РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.