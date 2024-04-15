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19-летний парень оказался на скамье подсудимых по обвинению в жестоком убийстве 4-летнего мальчика в Алматы

Опубликовано:

Подсудимый
Подсудимый. Кадр из видео: КТК

В Алматы проходит суд над 19-летним парнем, которого обвиняют в жестоком убийстве четырехлетнего пасынка, передает сайт телеканала КТК.

На скамье подсудимых оказался отчим погибшего малыша – 19-летний Дархан Даулетов. Мужчина рассказал, что с мамой ребенка – 25-летней Самал Токтасыновой – познакомился, когда учился в колледже, где она работала преподавателем.

Пара прожила в гражданском браке всего три месяца. 

"Я знал, что Самал разведена и у нее есть ребенок. Я ее любил. Я даже пошел против своих родителей и покинул дом. После мы провели в мечети мусульманский обряд бракосочетания. Я переехал к ней домой. Мы с Ханторе сразу нашли общий язык", – заявил подсудимый Дархан Даулетов.

По словам мужчины, в день трагедии гражданская супруга уехала на работу. Он остался с малышом, который все утро плакал и не слушался его. Тогда Даулетов якобы несильно и всего раз ударил пасынка в бедро. А уже в подъезде, по словам подсудимого, малыш якобы оступился и упал с лестницы.

"Мы позавтракали. Потом Ханторе сказал, что не хочет в садик. Я успокоил и одел его. Когда выходили из квартиры, я один раз ударил ребенка в бедро. Но он продолжал капризничать и бегать по площадке. А я в это время закрывал дверь. После он упал с лестницы, громко кричал, плакал. Я вынес его на улицу, купил воды, вызвал такси, и мы поехали в детский сад. Мальчик был в сознании", – заявил он.

Между тем, по версии следствия, Даулетов нанес пасынку 10 ударов, а после отвез в детский сад.

Воспитатели заметили на лице малыша синяки. Но отчим объяснил, что мальчик упал с горки. Внезапно ребенку стало плохо, и они вызвали его мать. По словам сотрудников садика, Ханторе рассказал им, что его избил папа – так он называл своего отчима.

"В половине десятого утра молодой человек привел ребенка. Когда я раздевала Ханторе, заметила на его лице следы от побоев. Я спросила: "Что случилось?" Отчим ответил, что сын упал с горки. Попросили дать воды. Уложили малыша в кровать. Перед прогулкой он снова попросил воды. И его вырвало. Я еще раз спросила у Ханторе, что могло произойти. Он ответил, что папа ударил", – рассказала в суде воспитатель  Куралай Абилдаева.

На слушании присутствовала мать убитого ребенка. Однако, как отмечают корреспонденты, женщина отказалась от комментариев и поспешила покинуть зал.

Родной отец малыша сегодня заявил, не верит рассказам подсудимого.

"Я сам искупал тело сына. И видел все следы побоев. Ты убил моего ребенка. Теперь я пойду до конца, чтобы ты до конца жизни сидел. Тебе не помогут ни адвокаты, ни твой отец", – обратился отец погибшего ребенка Акылбек Дармаханов к подсудимому.

До сих пор остается непонятным, почему ребенку никто не оказал экстренную помощь. Даже родная мать и ее сожитель к детсаду вызвали такси, а не скорую. А потом, по словам подсудимого, возили малыша по больницам. Позже Ханторе сделали операцию, но было уже поздно. Мальчик скончался в реанимации.

Теперь за убийство малолетнего ребенка отчиму грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.

Источник: КТК

Напомним, в конце сентября прошлого года появилась информация об убийстве 4-летнего ребенка. В пресс-службе ДП Алматы по данному факту тогда сообщили, что дело расследуют по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний парень.

Позже стало известно, что ребенок умер от разрыва внутренних органов. В детсаду рассказали, что мальчика каждый день привозил отчим, и в тот роковой день мальчик пришел также с отчимом. Воспитатели заметили на лице малыша синяки. Внезапно мальчику стало плохо, и они вызвали его мать. Ребенок скончался в больнице.

Тогда же отец убитого ребенка рассказывал, что ранее маленький Ханторе жаловался на отчима, мужчина даже обращался к участковому, но его проигнорировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085365-19-letniy-paren-okazalsya-na-skame-podsudimyh-po-obvineniyu-v-zhestokom-ubiystve-4-letnego-malchika-v-almaty/

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