"Создавал видимость работ": мужчина обманул астанчан на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт

В Астане мужчина обманывал горожан, предлагая сделать ремонт, но фактически работы не производились. Нанесен ущерб в 11 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

В Астане мужчина размещал объявления о проведении ремонтных работ и обманным путем брал деньги у потерпевших, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Прокурором его вина доказана.

"Осужденный, выдавая себя за гражданина РК, обещал в короткие сроки произвести ремонт, и, создавая видимость работы, получал предоплату и скрывался. Гражданам причинен ущерб порядка 11 млн тенге", - говорится в сообщении.

В итоге его приговорили к 3,6 года лишения свободы.

Также с осужденного в пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что мошенники звонят казахстанцам и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В Алматы мужчина сдавал несуществующие квартиры и таким образом обманул около 25 человек и нанеся ущерб.

Мы также писали, что жительницу Уральска подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она брала деньги с астанчан за содействие в получении места в детском саду.

Сообщалось также, что казахстанцы покупали несуществующие билеты на концерты российских певцов. По делу была задержана 32-летняя жительница Семея.

Также мы писали, что жители Астаны отдали деньги за ненастоящие билеты на концерт известного певца через сайт объявлений. Их стоимость варьировалась от 10 до 45 тыс. тенге. Покупатели отправляли платежи через мобильные приложения банков. А "продавец" обещал выслать билеты на WhatsApp.