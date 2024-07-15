Десятки тысяч тенге отдавали астанчане за несуществующие места в детсаду

Жительницу Уральска подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она брала деньги с астанчан за содействие в получении места в детском саду, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Астане задержана 26-летняя жительница Уральска, которую подозревают в серии мошенничеств.

"Установлено, что молодая женщина за денежное вознаграждение обещала желающим содействие в получении места в государственном детском саду. Убеждать граждан ей удавалось рассказами о своих многочисленных связях, которые смогут помочь и окажут содействие в устройстве в дошкольное учреждение.

На сегодняшний день в полицию обратились 12 обманутых граждан, которые отдавали мошеннице от 30 до 60 тысяч тенге. Не дождавшись получения места в детских садах, потерпевшие обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", - рассказали в полиции.

Отметим, наказание за мошенничество предусмотрено статьей 190 УК РК. Оно наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Северо-Казахстанской области прокуроры предотвратили незаконное строительство детсада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок. Госзакупка была отменена.

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