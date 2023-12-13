Астанчане платили за несуществующие билеты на концерт известного артиста
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Жители Астаны платили деньги за ненастоящие билеты на концерт известного певца через сайт объявлений. Полиция установила подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
С заявлением в полицию района Алматы в столице обратились 8 граждан. По их словам, они отдали деньги за ненастоящие билеты на концерт известного певца через сайт объявлений. Их стоимость варьировалась от 10 тыс. до 45 тыс. тенге.
"Покупатели отправляли платежи через мобильные приложения банков. А "продавец" обещал выслать билеты на WhatsApp", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Билетов так и никто не дождался.
Полиция установила подозреваемого – 23-летнего жителя Актюбинской области. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории Астаны.
Отметим, что недавно в такой же случай произошел в Алматы – гражданам продали несуществующие билеты на концерт рэпера 50 Cent.
Согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;
- либо ограничением или лишением свободы до 4 лет.
Также у лица могут конфисковать имущество или лишить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050584-astanchane-platili-za-nesuschestvuyuschie-bilety-na-kontsert-izvestnogo-artista/