Астанчане платили за несуществующие билеты на концерт известного артиста

Жители Астаны платили деньги за ненастоящие билеты на концерт известного певца через сайт объявлений. Полиция установила подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

С заявлением в полицию района Алматы в столице обратились 8 граждан. По их словам, они отдали деньги за ненастоящие билеты на концерт известного певца через сайт объявлений. Их стоимость варьировалась от 10 тыс. до 45 тыс. тенге.

"Покупатели отправляли платежи через мобильные приложения банков. А "продавец" обещал выслать билеты на WhatsApp", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Билетов так и никто не дождался.

Полиция установила подозреваемого – 23-летнего жителя Актюбинской области. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории Астаны.

Отметим, что недавно в такой же случай произошел в Алматы – гражданам продали несуществующие билеты на концерт рэпера 50 Cent.

Согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;

либо ограничением или лишением свободы до 4 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество или лишить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.