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Эзотерика

Хищение 34 млн тенге: главбух школы в Алматы получила условный срок

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Деньги, ручка, калькулятор на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Svetlana Verbitskaya / Getty Images

В Алматы главный бухгалтер одной из школ обвинялась в хищения бюджетных денег - свыше 34 млн тенге. Возместив ущерб, женщина получила условный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, мониторинг Управления образования выявил хищение более 30 млн тенге бухгалтером одной из школ города.

"Установлен факт нарушения норм законодательства - начисления и перечисления сверхустановленной нормы заработной платы на банковские карточные счета 11 работников школы-гимназия №5 на общую сумму 34 271 330 тенге, в период с апреля 2023 года по февраль этого года. Материалы переданы в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы", - говорится в сообщении ведомства.

На основании переданных материалов было начато досудебное расследование в отношении главного бухгалтера школы по статье 189 УК РК.

Сообщается, что в суде главный бухгалтер школы полностью подтвердила факт хищения бюджетных денежных средств. Также в ходе досудебного и судебного расследования подсудимая добровольно возместила ущерб в полном объеме - 38 060 353 тенге.

В итоге приговором Ауэзовского районного суда по уголовным делам Алматы 22 июля женщина была осуждена на 7 лет условно.

Приговор не вступил в законную силу.

По информации акимата, вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении директора школы будет решен после ее выхода из трудового отпуска.

В апреле сообщалось, что бухгалтера и замдиректора одной из школ Алматы осудили за хищение 11 млн тенге. Они необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета.

В конце февраля прокуроры Алматы сообщали, что в целом по городу были выявлены хищения бюджетных средств в школах на сумму свыше 330 млн тенге. При этом сразу 160 млн из них похитили только в одной из школ Бостандыкского района.

Также сообщалось, что главный бухгалтер частной компании в Актобе перечисляла себе миллионы тенге. Деньги она отправляла на счет своей матери. В итоге ее приговорили к 3 годам лишения свободы.

Ранее в ЗКО произошла аналогичная история - бывший главный бухгалтер спортивной школы в ЗКО присвоила себе почти 50 млн тенге. Деньги она перечисляла своим родственникам - матери, братьям, снохе, младшей сестре и подруге. Причем данные лица в учреждении не работали. Суд приговорил ее к 7 годам с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а также обязали возместить ущерб государству.

На днях в Алматы был оглашен приговор бухгалтерам поликлиники №30, которые, по данным следствия, по преступной схеме похитили более 340 млн тенге из бюджета.

А в Костанае бухгалтер оказалась на скамье подсудимых из-за того, что забрала из кассы предприятия более 8,6 млн тенге и потратила их на свои нужды.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. То же деяние, совершенное: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145855-v-odnoy-iz-shkoly-almaty-vyyavleno-hishchenie-byudzhetnyh-deneg/

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