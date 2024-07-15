Экс-главбух спортшколы в ЗКО присвоила почти 50 млн тенге

Бывшего главного бухгалтера спортивной школы в ЗКО осудили на семь лет за присвоение почти 50 миллионов тенге. Средства женщина направляла родным, передает "Мой город".

Как следует из материалов дела, 35-летняя женщина с 2018 года работала главным бухгалтером в детско-юношеской спортивной школе по национальным видам спорта в ЗКО. Для того, чтобы она могла своевременно перечислять заработную плату сотрудникам, директор школы доверил ей ЭЦП, пароли и коды от приложений "Е-Токен" и "Authenticator".

Однако часть денег подсудимая перечисляла своим родственникам - матери, братьям, снохе, младшей сестре и подруге. Причем данные лица в учреждении не работали. Вырученные средства 35-летняя женщина тратила на свои нужды. Ущерб составил 49,6 млн тенге.

Подсудимая вину полностью признала и раскаялась, попросив не строгое наказание в связи с тем, что у нее двое детей - одному из них 1,6 года, а второму всего месяц.

Установлено, что совершенное ею преступление является тяжким, ею была возмещена лишь малая часть выведенных денег. За детьми, как уточнил суд, может ухаживать отец.

В итоге ее признали виновной по статье 189 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") и приговорили к 7 годам с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а также обязали возместить ущерб государству.

Кроме этого, суд запретил ей занимать должности на госслужбе и должности, связанные с финансами, в течение 10 лет.

Женщина с приговором не согласилась, она будет его обжаловать.

Отметим, согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;

либо ограничением свободы на срок до 7 лет;

либо лишением свободы на срок до 12 лет.

Также может последовать конфискация имущества, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.