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Эзотерика

За хищение 340 млн бюджетных тенге осуждены бухгалтера поликлиники в Алматы

Опубликовано:

Решетка в полицейском участке
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы сегодня оглашен приговор бухгалтерам поликлиники №30, которые, по данным следствия, по преступной схеме похитили более 340 млн тенге из бюджета, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

В районном суде №2 Медеуского района Алматы сегодня рассмотрено дело в отношении главного бухгалтера одной из поликлиник, сообщает Telegram-канал судов города.

Перед судом предстала также расчетный бухгалтер поликлиники. Они обвинялись в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере (п.2) части 4 статьи 189 УК РК.

По данным следствия, главный и расчетный бухгалтеры, действуя в интересах личного незаконного обогащения, с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике.

В итоге действуя по такой преступной схеме, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 340 млн тенге.

Прокурор просил назначить подсудимым по 8 и 7,6 лет лишения свободы.

"Приговором суда Х. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишение свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью на 5 лет.

Т. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью на 5 лет", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В конце мая стало известно, что главврача поликлиники и ее сообщников осудили в Алматы за хищение почти 80 млн тенге.

Мы также писали, что департамент экономических расследований разбирается в необоснованном перечислении Атырауской городской поликлиникой №3 средств на сумму более 225 млн тенге.

Весной в Алматы бухгалтера и замдиректора одной из школ Алматы осудили за хищение 11 млн тенге.

В конце февраля прокуроры Алматы сообщали, что в целом по городу были выявлены хищения бюджетных средств в школах на сумму свыше 330 млн тенге. При этом сразу 160 млн из них похитили только в одной из школ Бостандыкского района.

Сегодня в Астане осудили пятерых бывших заведующих детскими садами за хищение более 35 млн тенге. Их пособник также был осужден на 4 года лишения свободы.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. То же деяние, совершенное: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144784-za-hishchenie-340-mln-byudzhetnyh-tenge-osuzhdeny-buhgaltera-polikliniki-v-almaty/

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