Бухгалтера и замдиректора одной из школ Алматы осудили за хищение 11 млн тенге

В Алматы вынесли приговор главному бухгалтеру и заместителю директора одной из школ – им назначили по 3 года ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

По данным ведомства, прокуроры Алмалинского района в ходе проверки одной из школ установили факт хищения бюджетных средств путем необоснованного начисления заработной платы.

"За период с января 2019 года по август 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств главный бухгалтер и заместитель директора по хозяйственной части необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета", – говорится в сообщении.

В результате преступных действий государству был причинен ущерб в размере 11 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре, оба сотрудника были признаны виновными и осуждены к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

При этом подчеркивается, что ущерб уже возмещен в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.

Также напомним, в конце февраля прокуроры Алматы сообщали, что в целом по городу были выявлены хищения бюджетных средств в школах на сумму свыше 330 млн тенге. При этом сразу 160 млн из них похитили только в одной из школ Бостандыкского района.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.