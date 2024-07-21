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Актюбинка похитила миллионы тенге, отправляя деньги на карточку матери

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Женщина в наручниках закрывает лицо руками
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

Главный бухгалтер частной компании в Актобе перечисляла себе миллионы тенге. Деньги она отправляла на счет своей матери. В итоге ее приговорили к 3 годам лишения свободы, передает "Диапазон".

Согласно материалам дела, 51-летняя жительница Актобе устроилась главбухом в частную компанию. А через несколько месяцев начала выводить оттуда крупные суммы денег. Средства женщина перечисляла на банковскую карточку своей матери. В отчетах она писала, что это перевод за предоставленный товар.

Всего было похищено свыше 6 млн тенге. При этом мать о махинациях ничего не знала.

Подсудимая возместила половину денег. В итоге суд приговорил ее к 3 годам лишению свободы, дав при этом отсрочку в исполнении наказания на один год, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Кроме того, выяснилось, что в феврале ее приговорили к году лишения свободы за вождение машины в нетрезвом виде и без прав. В данном случае ей тоже отсрочили наказание.

Ранее в ЗКО произошла аналогичная история - бывший главный бухгалтер спортивной школы в ЗКО присвоила себе почти 50 млн тенге. Деньги она перечисляла своим родственникам - матери, братьям, снохе, младшей сестре и подруге. Причем данные лица в учреждении не работали. Суд приговорил ее к 7 годам с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а также обязали возместить ущерб государству.

В начале июня стало известно о частном судебном исполнителе из Шымкента, который присваивал деньги должника - сумма составила более полумиллиона тенге. Его исключили из Республиканской палаты ЧСИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137467-aktyubinka-pohitila-milliony-tenge-otpravlyaya-dengi-na-kartochku-materi/

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