Хищение более 330 млн тенге из бюджета обнаружили в сфере образования в Алматы

Прокуратура Алматы проводит проверку в области безопасности детей. В рамках этой работы только в одной из школ мегаполиса выявили хищение 160 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что прокурорами Алматы выявлены хищения бюджетных средств на сумму свыше 330 млн тенге.

"К примеру, прокуратурой Бостандыкского района установлено хищение бюджетных средств главным бухгалтером в одной из школ, предназначенных для заработной платы.

Указанное правонарушение совершено путем перечисления денежных средств не существующим работникам школы и своим близким родственникам с ущербом государству 160 млн тенге", – говорится в сообщении.

Аналогичные факты хищения выявлены прокурорами Медеуского, Алмалинского, Турксибского и Алатауского района.

По этим фактам сейчас проводятся досудебные расследования.

При этом, как заявили в прокуратуре, проверки подтвердили и недостаточность принимаемых мер в области безопасности детей.

"Этому свидетельствует выявление свыше полутысячи нарушений в области информационной безопасности, правил перевозки детей и охраны образовательных учреждений, санитарных и противопожарных норм, а также факты буллинга среди школьников.

По результатам начато 10 досудебных расследований, возмещено порядка 60 млн тенге, внесено 67 актов надзора, привлечены к административной ответственности более 100 лиц", – отметили в ведомстве.

Также подчеркивается, что для оперативного реагирования на правонарушения, в том числе буллинга среди учащихся, разработан QR-код, позволяющий ученикам либо их родителям в онлайн режиме напрямую обращаться в городскую прокуратуру.

"В целях повышение квалификации школьных психологов прокуратурой города на площадке Школы Нового Поколения "NGS" организован семинар с участием всех психологов государственных школ, инспекторов по делам несовершеннолетних и представителей управления образования", – добавили прокуроры.