Кто понес наказание из-за скандала со "списком девственниц", рассказал Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, кто в итоге понес наказание после скандала со слитым в Сеть "списком девственниц" в одном из вузов Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Cаясат Нурбек отметил, что была создана специальная рабочая группа, проводится внутреннее расследование.

"Представители государственных и юридических служб также приглашены и будут готовы пройти аудит и проверку на соответствие с нашими форматами информационной безопасности. По результатам этого проведенного расследования уже университет даст релиз отдельный.

Поэтому давайте дождемся результатов расследования. Все необходимые специалисты уже привлечены. Но на самом деле факта пока подтвержденного нет на сегодняшний день. Но вот это расследование должно показать, был ли слив, от кого, в каком количестве и т.д.", - сообщил министр.

Также он добавил, что понесли наказание сотрудники университета.

"Уволены. Административная была ответственность. Сотрудники деканата университета Аль-Фараби. Также сейчас понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет. Стоит вопрос о расторжении контракта с этим медцентром", - сказал министр.

Напомним, в феврале стало известно, что в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет.

Ситуацию прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, такие факты нарушают права девушек в Казахстане.

Об инциденте высказались также в Минцифры – там сообщили, что направили запрос в вуз для предоставления разъяснений. Кроме того, пострадавших призвали обратиться в министерство.

В самом университете также поделились своим видением ситуации.

Позже стало известно, что полиция начала досудебное расследование по данному факту. Дело рассматривают в рамках части 5 статьи 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите".

В начале марта глава Миннауки Саясат Нурбек заявил, что утечка данных студенток произошла из-за ошибки подрядной медорганизации.

А в мае в Минцифры озвучили результаты проверки и обнародовали ответ, полученный из вуза.

"Сотрудник медицинской организаций, которая действует на основании договора с университетом, 6 февраля 2024 года посредством WhatsApp отправила документы в формате Excel со списком студентов, которым необходимо пройти флюорографическое исследование.

Помимо Ф.И.О студентов в документе содержались сведения, относящиеся к медицинской тайне", - говорится в сообщении ведомства.