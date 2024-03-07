Дело о хищении 225 млн тенге расследуют в Атырау

Департамент экономических расследований разбирается в необоснованном перечислении Атырауской городской поликлиникой №3 средств на сумму более 225 млн тенге, передает "Ак Жайык".

По данным Атырауского филиала РОО "Әділдік жолы", факт хищения подтвердился результатами аудиторской проверки, организованной в рамках внешнего анализа коррупционных рисков в системе здравоохранения Атырау.

Выяснилось, что в период с 2022 по 2023 годы директору Атырауской городской поликлиники №3 необоснованно начислялись средства в размере 2 076 682 тенге за степень PhD, однако подлинность диплома в ходе аудита не была установлена. Сообщается, что все средства в ходе аудиторского мероприятия были возвращены в полном объеме.

Также был выявлен факт необоснованного перечисления денежных средств бухгалтером данной поликлиники на счет своего ИП за оказание услуг "текущего ремонта".

При этом директор данного учреждения не подтвердил факт наличия каких-либо договорных обязательств между поликлиникой и данным ИП, сославшись на передачу права подписи главному бухгалтеру.

Как показали результаты аудиторской проверки, общая сумма необоснованно перечисленных бюджетных средств составила 225 347 550 тенге (в 2022 году - 62 582 000 тенге, в 2023 году - 162 765 550 тенге).

После обращения филиала РОО "Әділдік жолы" департамент экономических расследований начал расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК о присвоении или растрате вверенного чужого имущества, совершенных в особо крупном размере.

Директор поликлиники №3 Айман Утегенова прокомментировала ситуацию.

"В ноябре 2023 года был выявлен факт незаконного использования финансовых средств поликлиники со стороны главного бухгалтера. В связи с чем 24 ноября 2023 года мною было подано заявление в ДЭР по Атырауской области, на основании чего проведена аудиторская проверка и возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера поликлиники. В настоящее время ведется досудебное расследование", - сообщила директор.

Согласно информации на официальном сайте медицинского учреждения, с 2012 года директором КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" является Айман Утегенова, в биографии которой указано, что в 2020 году она в Словении защитила докторскую и получила степень "Доктора PhD общественного здравоохранения".

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Напомним, в январе в Алматинской области бухгалтера Уйгурской центральной районной больницы осудили на 7 лет лишения свободы за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге. Эти деньги предпринимателями были внесены на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров.