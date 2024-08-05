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Похитили свыше 35 млн тенге: сразу 5 экс-заведующих детсадами осудили в Астане

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Игровая комната в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане осудили пятерых бывших заведующих детскими садами за хищение более 35 млн тенге. Их пособник также был осужден на 4 года лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

В Астане осудили 5 заведующих детсадами и их пособника за хищение денег, предназначенных для питания малолетних детей.

"Бывшие руководители детсадов подавали заявки с указанием необходимого объема продуктов питания согласно меню. При этом, предварительно вступив в преступный сговор с поставщиком продуктов, они вносили ложные сведения в документы о полной их поставке.

Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник (поставщик)", - говорится на официальном сайте столичной прокуратуры.

Экс-заведующих приговорили к ограничению свободы сроком от 2 до 3 лет с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, привлечением к принудительному труду и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Все похищенные средства в размере свыше 35 млн тенге осужденные вернули.

Их пособника осудили на 4 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Астане директора детского сада осудили за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа. Хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад воспитанников. Отмечалось, что причиненный ущерб был возмещен.

В марте в Шымкенте заведующие четырех детских садов оказались под подозрением в хищении бюджетных средств в виде выплат за не посещавших учреждения детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144616-pohitili-svyshe-35-mln-tenge-srazu-5-zaveduyushchih-detsadov-osudili-v-astane/

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