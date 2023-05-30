Сотрудникам поликлиники в Алматы, обвиняемым в хищении почти 80 млн тенге, вынесли приговор

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Суд в Алматы вынес приговор в отношении сотрудников поликлиники. Их обвинили в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере, сообщается в официальном Facebook-профиле судов города.

Суд №2 Медеуского района в Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении работников поликлиники. Их, как сообщается, обвинили в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст.189 УК РК).

"В период с апреля 2015 года по март 2022 год К., будучи главврачом поликлиники, являясь лицом уполномоченным на выполнение госфункций, вступила в предварительный преступный сговор с главбухгалтером Н. и инспектором отдела кадров С., руководя действиями которых посредством оформления приказов о назначении на работу фактически не работающих 19-ти лиц, ежемесячно начисляя, перечисляла на счета формально оформленных работников заработную плату, которую обращали в свою собственность, тратили на собственные нужды", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что своими противоправными действиями все трое причинили ущерб государству более 79 млн тенге.

Назначая наказание, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления.

Смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, а также тот факт, что С. и Н. частично возместили ущерб. В связи с этим их осудили на 7 лет условно.

В качестве дополнительного наказания С. лишили права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет, а Н. – права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет.

Экс-главврача К. осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Также ее пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022659-sotrudnikam-polikliniki-v-almaty-obvinyaemym-v-hischenii-pochti-80-mln-tenge-vynesli-prigovor/