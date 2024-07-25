Ущерб свыше 50 млн тенге: ГСМ похищали с предприятия Qarmet (видео)
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В Акмолинской области задержана преступная группа, которая, по данным МВД, похищала горюче-смазочные материалы из АО "Qarmet", передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, в Акмолинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, наладивших криминальную схему по хищению горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории представительства АО "Qarmet".
По данным ведомства, члены данной группы осуществляли свои преступные намерения длительное время, а по сведениям потерпевшей стороны их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн тенге.
"Кроме того, совместно со службой безопасности АО "Qarmet" проверяется причастность работников предприятия, в том числе охранной службы, к совершению хищений ГСМ.
В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъято около 5,5 тонн дизельного топлива, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства по делу. Все фигуранты водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Напомним, в феврале этого года полицейские Карагандинской области совместно с коллегами из ДКНБ провели второй этап задержания предполагаемых членов ОПГ, которая, по данным следствия, занималась вымогательством у работников Qarmet и жителей города Абай.
При этом первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.
"В ходе следствия выявили другие факты вымогательства на общую сумму более 55 млн тенге. Кроме того, установлена причастность членов ОПГ к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Казақстан Темір Жолы", - сообщили тогда в МВД.
Позже полицейские и сотрудники КНБ задержали еще 8 подозреваемых. В ходе 25 обысков у задержанных изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозную литературу.
В мае этого года в МВД сообщили, что расследование дела ОПГ, орудовавшей на объектах Qarmet, завершено.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года компания "АрселорМиттал Темиртау" была передана казахстанскому инвестору, после чего получила новое название - Qarmet.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139480-ushcherb-svyshe-50-mln-tenge-gsm-pohishchali-s-predpriyatiya-qarmet/