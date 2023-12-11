МВД: Преступники вымогали деньги у шахтеров Qarmet – бывшей "АрселорМиттал Темиртау"

Предполагаемых членов ОПГ задержали сотрудники УБОП Карагандинской области - по версии следствия, они вымогали деньги у шахтеров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале ведомства сообщили о том, что задержания провели при координации прокуратуры.

По версии следствия, задержанные путем угроз, морального и физического давления занимались вымогательствами денежных средств у шахтеров Qarmet (экс-АМТ) - установлена причастность группировки к 15 таким фактам.

Еще в полиции заявили, что фигуранты участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района.

Стражи полиции провели 15 обысков - найдено и изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозная литература.

Всего сотрудники УБОП задержали 10 подозреваемых, среди них, как предполагает следствие, лидер группировки и четверо самых активных ее члена.

Другие сведения досудебного расследования в интересах участников уголовного процесса не разглашаются.

Напомним, что в минувшую пятницу "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил на днях имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.