МВД: Преступники вымогали деньги у шахтеров Qarmet – бывшей "АрселорМиттал Темиртау"
Опубликовано:
Предполагаемых членов ОПГ задержали сотрудники УБОП Карагандинской области - по версии следствия, они вымогали деньги у шахтеров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
На официальном медиапортале ведомства сообщили о том, что задержания провели при координации прокуратуры.
По версии следствия, задержанные путем угроз, морального и физического давления занимались вымогательствами денежных средств у шахтеров Qarmet (экс-АМТ) - установлена причастность группировки к 15 таким фактам.
Еще в полиции заявили, что фигуранты участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района.
Стражи полиции провели 15 обысков - найдено и изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозная литература.
Всего сотрудники УБОП задержали 10 подозреваемых, среди них, как предполагает следствие, лидер группировки и четверо самых активных ее члена.
Другие сведения досудебного расследования в интересах участников уголовного процесса не разглашаются.
Напомним, что в минувшую пятницу "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.
За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил на днях имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.
А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050157-prestupniki-vymogali-dengi-u-shahterov-qarmet-eks-amt-v-karagandinskoy-oblasti/