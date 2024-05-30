МВД: Расследование дела ОПГ, орудовавшей на объектах Qarmet, завершено (видео)

В Карагандинской области завершили расследование по делу предполагаемой ОПГ, которая, по версии следствия, орудовала на объектах АО "Qarmet", передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, ранее оперативным путем была пресечена деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах металлургической компании Qarmet и другими тяжкими преступлениями, в том числе в отношении ее работников.

Так, в марте прошлого года, как сообщили в МВД, была пресечена деятельность ОПГ из 40 лиц. Основной сферой преступной деятельности ОПГ являлось хищение металлопродукции АО "Qarmet".

"По результатам расследования уголовных дел собраны доказательства многомиллионных хищений, а также совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений на территории Карагандинской области. Расследование завершено, дела будут направлены прокурору для изучения и направления в суд", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В апреле этого года МВД, КНБ и СГО были задержаны члены преступной группировки, наладившие криминальную схему по хищению денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере.

"Преступная схема заключалась в поставках несуществующих товарно-материальных ценностей через подконтрольные подрядные и охранные организации. Ущерб составляет более 1,5 млрд тенге.

Задержания и обысковые мероприятия одновременно проведены в городах Караганда, Темиртау и Алматы. Участники взяты под стражу. Организация работы по недопущению хищений с градообразующих предприятий находится на особом контроле", – отметил Куандык Алпыс.

Напомним, в феврале полицейские Карагандинской области совместно с коллегами из ДКНБ провели второй этап задержания предполагаемых членов ОПГ, которая, по данным следствия, занималась вымогательством у работников Qarmet и жителей города Абай.

При этом первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

"В ходе следствия выявили другие факты вымогательства на общую сумму более 55 млн тенге. Кроме того, установлена причастность членов ОПГ к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Казақстан Темір Жолы", - сообщили тогда в МВД.

Позже полицейские и сотрудники КНБ задержали еще 8 подозреваемых. В ходе 25 обысков у задержанных изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозную литературу.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года компания "АрселорМиттал Темиртау" была передана казахстанскому инвестору, после чего получила новое название - Qarmet.

Добавим, что согласно статье 262 УК РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Также, согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.