МВД: Задержаны члены ОПГ, вымогавшей деньги у сотрудников Qarmet – бывшей "АрселорМиттал Темиртау"

Полиция и КНБ задержали предполагаемых членов преступной группировки в Карагандинской области. По версии следствия, они вымогали деньги у работников Qarmet, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, полицейские Карагандинской области совместно с коллегами из ДКНБ провели второй этап задержания предполагаемых членов ОПГ, которая, по данным следствия, занималась вымогательством у работников Qarmet и жителей города Абай.

В МВД напомнили, что первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

"В ходе следствия выявили другие факты вымогательства на общую сумму более 55 млн тенге. Кроме того, установлена причастность членов ОПГ к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Казақстан Темір Жолы", - говорится в сообщении министерства.

Вчера, 13 февраля полицейские и сотрудники КНБ задержали еще 8 подозреваемых. В ходе 25 обысков у задержанных изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозную литературу.

"Проверяется их причастность к другим аналогичным фактам. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле МВД", - заключили в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года компания "АрселорМиттал Темиртау" была передана казахстанскому инвестору, после чего получила новое название - Qarmet.

Отметим, согласно статье 262 УК РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

А согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.