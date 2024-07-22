"Забил до смерти": жителя Кызылорды подозревают в убийстве жены

В соцсетях публикуют информацию о том, что в Кызылординской области 21-летнюю девушку до смерти забил собственный муж. В полиции прокомментировали дело, передает NUR.KZ.

В соцсетях публикуют информацию о том, что 26-летний мужчина забил до смерти свою супругу. Данную информацию опубликовали в том числе в аккаунте "abdulla_kz_kz". Кроме того, вместе с постом была опубликована ориентировка на подозреваемого.

"В селе Кызылординской области 26-летний местный житель жестоко расправился со своей молодой женой. Тело 21-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли в ее доме.

26-летний Биржан Жанабай забил до смерти 21-летнюю жену. После совершения преступления он подался в бега. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили утром 21 июля", - написано в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области корреспонденту NUR.KZ предоставили комментарий.

"В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. Подозреваемый задержан по горячим следам и заключен в изолятор временного содержания, расследование продолжается. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", - сообщили в ДП.

Ранее сообщалось, что в одном из поселков Костанайской области во дворе своего дома было обнаружено тело женщины. Ее супруга задержали, он стал подозреваемым в убийстве. Суд признал мужчину виновным в убийстве супруги и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Осужденный также лишен специального звания "старший лейтенант полиции".

Также мы писали, что житель Карагандинской области был осужден за убийство супруги на 14 лет лишения свободы. Он смертельно ранил женщину в отделе РАГСа, где пара оформляла развод. Адвокат мужчины обжаловал приговор.

До этого в Петропавловске суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. На скамье подсудимых также оказался его двоюродный брат.

Напомним, в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая 2023 года в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

В начале декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В начале января стало известно, что в МВД создадут особое подразделение по борьбе с бытовыми насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК.

В апреле этого года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.