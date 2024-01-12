Успел выкопать могилу на кладбище: мужчину осудили за убийство жены в Петропавловске

В Петропавловске суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. На скамье подсудимых также оказался его двоюродный брат, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1980 года рождения, ранее не судимый, вдовец, работал поваром в ресторане. Он был предан суду по статье 99 УК РК (Убийство).

Его двоюродный брат 2004 года рождения обвинялся по статье 432 УК РК (Укрывательство преступления).

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

Как следует из приговора, 13 июля 2023 года примерно в 3 часа 30 минут мужчина вернулся домой, где находились его 9-летняя дочь, младший двоюродный брат и нетрезвая супруга.

Жена начала предъявлять различные претензии. Чтобы не пугать криками малолетнюю дочь, супруги решили выйти на улицу и выяснить отношения во дворе.

"Выходя из дома, женщина взяла неустановленный следствием кухонный нож. Во дворе скандал продолжился, тогда мужчина посетовал, что на улице ночь, и они мешают жителям соседних домов.

В ответ супруга предложила пройти на поляну в близлежащей лесополосе, на которой они иногда проводили время. Здесь примерно в 4 часа 30 минут женщина сказала мужу, что собирается уйти от него к другому мужчине, забрав дочь.

После чего обвиняемый взял жену рукой за одежду на груди, в ответ она нанесла ему удар неустановленным предметом в область лба, а затем постаралась нанести ему удар ножом. Однако супруг нож перехватил за лезвие и вырвал его", - говорится в приговоре суда.

Потом подсудимый нанес удар ножом жене в область живота, а затем еще четыре удара в область шеи, один из них перебил женщине сонную артерию, что стало причиной смерти.

Когда мужчина убедился, что супруга мертва, он позвонил своему младшему двоюродному брату, чтобы тот принес из дома штыковую лопату.

Придя на поляну, родственник увидел мертвую женщину и стоявшего рядом брата. Он помог донести тело до канавы и присыпать его землей. Затем, вернувшись домой, обвиняемый часть своей одежды и одежды брата выбросил в мусорный бак во дворе дома, а часть положил в стиральную машину, чтобы отстирать следы крови и грязи.

Утром он взял у знакомой машину, съездил в магазин хозтоваров, где приобрел лопаты и доски для креста на могилу. Дочку родственники отвели к соседке, чтобы та присмотрела за ней.

Потом мужчины направились на кладбище, чтобы выкопать могилу и захоронить там тело жертвы. Но, выкопав могилу, мужчина решил сдаться в полицию и позвонил на пульт 102.

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

В судебном заседании житель Петропавловска вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он настаивал, что все произошло из-за того, что женщина была пьяна и спровоцировала его, сказав, что на протяжении пяти лет встречается с другим и планирует уйти от него, забрав дочь, при этом запретит участвовать в ее воспитании.

По его словам, поддавшись эмоциям, он не сдержался и убийство совершил, не осознавая, что делает.

Второй подсудимый тоже полностью признал вину и раскаялся. Объяснил, что когда увидел тело, то впал в состояние заторможенности и ступора, однако выполнял указания брата, потому что воспитывался в кавказских обычаях и привык подчиняться старшим.

В итоге суд за убийство жены приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его брата за укрывательство преступления - к 1 году и 6 месяцам заключения.

Кроме того, суд вынес постановление для органов опеки, чтобы они решили судьбу несовершеннолетней дочери убитой женщины и осужденного. В настоящее время она находится под опекой дедушки – отца подсудимого.

Осужденный заявил, что с приговором не согласен и будет его обжаловать.

С вердиктом не согласилась и двоюродная тетя убитой, она единственная родственница, но представлять интересы потерпевшей в суде не могла, так как к близким родственникам не относится.

"Меня не устраивает решение суда. По словам подсудимого, она вышла с ножом, накинулась на него. И суд это принял за основную версию. Что за бред? Она котенка никогда не обидела, а вот он ее избивал все время. И тому есть доказательства, на суде это и ее подруги говорили.

Когда она забеременела, он вообще ее бросил, первое время племянница жила с дочкой в Доме мамы. Потом бил постоянно. Я была категорически против их брака, но он каждый раз убеждал ее с ним мириться. И вот к чему все привело. Он ее убил, причем намеренно.

Даже брат на суде говорил, что он ему позвонил и сказал: "Все закончилось, выноси лопату". Утром отвели дочку к соседке, хотели завершить дело: закопать тело на окраине городского кладбища.

Они вырыли могилу на заброшенном кладбище в Рабочем поселке, купили крест и венок, хотели отвезти тело туда. А когда приехали во двор, то увидели полицейских, которых вызвала подруга племянницы, так как поняла, что что-то случилось. Поэтому он понял, что уже не отвертеться, и решил сдаться, позвонил в полицию. Это суд учел, как смягчающее обстоятельство", - возмутилась тетя убитой.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.432 УК РК заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.