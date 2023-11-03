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Трагедия в семье полицейских: сотрудника подозревают в убийстве жены в Костанайской области

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Костанайской области полицейского подозревают в убийстве супруги, которая тоже являлась сотрудницей органов внутренних дел, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, утром 1 ноября в одном из поселков Костанайского района во дворе своего дома было обнаружено тело женщины.

Полицией установлен и задержан мужчина, который уже признан подозреваемым по делу. При этом, как отметили в ДП Костанайской области, он не скрывался и после задержания сразу был водворен в изолятор временного содержания.

"Потерпевшая и подозреваемый состояли в официальном браке. Оба - сотрудники полиции. Ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей", - пояснили в ведомстве.

Начато досудебное расследование по ст.99 УК РК (Убийство). Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на контроль в МВД. В регион направлена специальная группа из числа сотрудников собственной безопасности и криминальной полиции.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043957-tragediya-v-seme-politseyskih-sotrudnika-podozrevayut-v-ubiystve-zheny-v-kostanayskoy-oblasti/

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