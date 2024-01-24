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Осужденный за убийство жены в РАГСе при оформлении развода оспорил приговор в Караганде

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Мужчина заключен в наручники и держит нож
Мужчина в наручниках с ножом. Иллюстративное фото: majo1122331 / Getty Images

Житель Карагандинской области был осужден за убийство супруги на 14 лет лишения свободы. Он смертельно ранил женщину в отделе РАГСа, где пара оформляла развод. Адвокат мужчины обжаловал приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Карагандинским областным судом приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам в отношении осужденного был оставлен без изменений.

Суд первой инстанции осудил мужчину за убийство бывшей супруги и незаконное ношение холодного оружия (ч.1 ст.99, ч.1 ст.287 УК РК). Он получил 14 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Защитник, не согласившись с приговором суда первой инстанции, просил его изменить, снизить назначенное наказание до восьми лет лишения свободы с учетом признания вины, чистосердечного раскаяния, привлечения к уголовной ответственности впервые и положительной характеристики.

"Судом правильно установлены фактические обстоятельства дела. Так, 26 мая 2023 года в здании РАГС поселка Ботакара Бухар-Жырауского района между мужчиной и его бывшей супругой возник словесный конфликт.

Затем мужчина, вытащив охотничий нож, нанес им два удара в область паха и левую подлопаточную область слева потерпевшей, которая от полученных ранений скончалась в ЦРБ Бухар-Жырауского района", - пояснили в суде.

Виновность осужденного была подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о доказанности вины и правильности квалификации действии осужденного по ч.1 ст.99 и ч.1 ст.287 УК РК.

"Наказание осужденному судом назначено в пределах санкции статей соразмерно содеянному с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, личности подсудимого, мнения потерпевшей (дочери погибшей)", - отметили в суде.

Напомним, в мае прошлого года женщина была ранена в отделе регистрации актов гражданского состояния Бухар-Жырауского района. Супруги приехали туда для оформлении развода. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес жене несколько ударов. Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, но спасти ее медикам не удалось.

В итоге суд вынес приговор мужчине. Он был признан виновным и получил 14 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

А согласно ч.1 ст.287 УК РК незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057249-osuzhdennyy-za-ubiystvo-zheny-v-ragse-pri-oformlenii-razvoda-osporil-prigovor-v-karagande/

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