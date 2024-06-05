"Задушил из-за аморального поведения": экс-полицейского осудили в Костанае за убийство жены

В Костанае бывший инспектор батальона патрульной полиции был предан суду по обвинению в убийстве супруги, которая тоже работала в органах внутренних дел, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице Костанайского областного суда в Facebook, дело рассматривалось по ч.1 ст.99 УК РК.

Судом установлено, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену электрическим удлинителем.

"Далее с целью сокрытия совершенного преступления он перенес тело в гараж, где инсценировал самоубийство путем повешения", - рассказали в суде.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи.

Подсудимый признал свою вину в содеянном и раскаялся.

"В обвинительном акте прокурором указаны обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого: его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей и аморальность поведения потерпевшей, явившейся поводом для совершения уголовного правонарушения. Отягчающее - совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. Данные обстоятельства приняты судом во внимание", - отметили в суде.

Суд признал мужчину виновным в убийстве супруги и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Осужденный также лишен специального звания "старший лейтенант полиции".

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, утром 1 ноября прошлого года в одном из поселков Костанайской области во дворе своего дома было обнаружено тело женщины. Ее супруга задержали, он стал подозреваемым в убийстве.

Как отметили правоохранители, мужчина не пытался скрыться. Дело было взято на контроль МВД.

По данным ДП региона, убитая и подозреваемый состояли в официальном браке. Они оба - сотрудники полиции. У супругов ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей.

В марте этого года стало известно, что в Костанае начнется рассмотрение данного уголовного дела. Процесс прошел в закрытом режиме.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.