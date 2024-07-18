Спор между посетителями обернулся стрельбой в одном из кафе Алматы

В Алматы случился вооруженный конфликт: в одном из кафе спор между мужчинами завершился стрельбой, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о произошедшем в мегаполисе инциденте.

В одном из кафе мужчины поспорили - и словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из них применил травматическое оружие.

"По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. Травматический пистолет изъят. Другие обстоятельства дела устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, в июне в Талдыкоргане произошла драка со стрельбой в одной из зон отдыха. В полиции сообщили, что одним из зачинщиков драки стал действующий военнослужащий. Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу сообщила, что зачинщики драки установлены и расследование инцидента ведется военно-следственным управлением.

Также ранее мы писали, что стрельбу в воздух из огнестрельного оружия на улице устроили гости на свадьбе в Алматинской области. На ролик обратила внимание полиция. А в конце мая после стрельбы и поножовщины в Актобе один человек погиб. Кроме того, несколько человек были ранены.

До этого сообщалось, что в социальных сетях появилось видео стрельбы, произошедшей на парковке в Темиртау. А в феврале в Алматы произошла стрельба в овощной лавке. Позже видео с камер наблюдения магазина появилось в Сети.