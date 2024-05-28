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Стрельба и поножовщина в Актобе: один человек погиб и несколько ранены

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Мужчина с ружьем в руках
Мужчина с оружием. Иллюстративное фото: Natalie_magic/Getty Images

В Актобе произошла драка со стрельбой и поножовщиной. В результате погиб один человек. Полицейскими установлены и задержаны подогреваемые, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства рассказали, что 28 мая в Актобе в БСМП с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей региона в возрасте от 18 до 22 лет. Один из доставленных от полученных ножевых ранений скончался в реанимационном отделении.

"По "горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

По факту убийства и хулиганства проводятся досудебные расследования", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника областной полиции.

Напомним, в марте три человека погибли после погони со стрельбой в Степногорске. В ДП Акмолинской области пояснили, что стражи порядка заметили Land Cruiser, водитель которого не подчинился законным требованиям об остановке и продолжил движение.

В последующем нарушитель совершил касательное ДТП с другой машиной, однако покинул место происшествия. Сотрудниками полиции было принято решение о задержании водителя, для чего организовано преследование автомобиля и применено служебное оружие. Продолжая движение, нарушитель допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi B4, в которой находились водитель и два пассажира. В результате аварии все трое скончались на месте происшествия.

Водителя Toyota Land Cruiser задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107971-strelba-i-ponozhovshchina-v-aktobe-odin-chelovek-pogib-i-neskolko-raneny/

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