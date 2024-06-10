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Стрельбу в воздух устроили гости на свадьбе под Алматы (видео)

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Мужчина держит оружие на улице
Стрельба на свадьбе. Скриншот: t.me/egovpress

Стрельбу в воздух из огнестрельного оружия на улице устроили гости на свадьбе в Алматинской области. На ролик обратила внимание полиция, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале EGOV.PRESS, - большое количество людей, пришедших на свадьбу. Действие разворачивается около одного из частных домов в Алматинской области.

Во время торжества несколько мужчин, стоявших на улице, начинают стрелять в воздух из огнестрельного оружия.

Ролик прокомментировали в областном департаменте полиции.

"Проводятся необходимые мероприятия по установлению личностей правонарушителей, которые в обязательном порядке будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в ответе.

Добавим, в апреле в соцсетях распространились кадры громкой свадьбы в Каскелене, на которой один из гостей открыл стрельбу в воздух из автомата. Оказалось, произошедшее на видео случилось два года назад. Стрелявшего поместили тогда под стражу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором житель Астаны, находясь в салоне авто, стреляет в воздух. По данному факту в отношении гражданина было заведено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114784-strelbu-v-vozduh-ustroili-gosti-na-svadbe-pod-almaty-video/

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