Кадры стрельбы в овощном магазине в Алматы появились в Сети

В Алматы произошла стрельба в овощной лавке. Видео с камер наблюдения магазина появилось в Сети. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

Кадры появились сегодня в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На видео заметны прилавки с овощами и люди, которые ходят вокруг них. В какой-то момент раздаются звуки выстрелов. Видно, как напуганные люди начинают прятаться за коробками с овощами.

Позже в кадре можно заметить человека с винтовкой. Также, судя по записи, один из мужчин был ранен в руку.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту было заведено уголовное дело по факту хулиганства. Однако позже его переквалифицировали.

"С учетом данных первичных следственных мероприятий, на следующий день Следственным Управлением ДП переквалифицировано на покушение на убийство. Подозреваемый задержан и взят под стражу", – говорится в сообщении.

Вещественное доказательство изъято. Назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства ДП.

Отметим, что на видео датой съемки отмечено 30 декабря 2023 года. В ДП подтвердили, что на видео запечатлен "старый факт".

Добавим, что убийство, согласно статье 99 УК РК, – это противоправное умышленное причинение смерти другому человеку. Оно наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом покушением на убийство, как указано в Нормативном постановлении Верховного суда РК "О квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека", следует признавать умышленные действия, при совершении которых виновный осознавал их общественно опасный характер, действовал с целью противоправного причинения смерти потерпевшему, предвидел ее наступление и желал этого, но по независящим от него обстоятельствам смерть не наступила.

Также в статье 24 Уголовного кодекса РК отмечается, что уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление, со ссылкой на соответствующую часть данной статьи.