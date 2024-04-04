Стрельба в Темиртау попала на видео

Сегодня в социальных сетях появилось видео стрельбы, произошедшей на парковке в Темиртау. Инцидент прокомментировали в ДП Карагандинской области, передает NUR.KZ.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена стрельба в темное время суток на автостоянке. Его снял очевидец из окна жилого многоэтажного дома, расположенного поблизости.

На видео слышны звуки выстрелов, на одном из припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Также видны убегающие по парковке люди. Судя по кадрам, на автостоянке в момент происшествия находилось не менее 8 человек.

"Перестрелка на парковке у одного из заведений в Темиртау. По ситуации похоже, что кто-то не поделил парковочные места", - говорится в подписи к видео.

Произошедшее прокомментировали в ДП Карагандинской области.

"В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены. Принимается комплекс розыскных мер по их задержанию", - сообщили в ведомстве.

А 2 апреля в Шымкенте между ранее знакомыми лицами произошла драка с применением травматического оружия. Всех участников конфликта задержали. Начато досудебное расследование. Потерпевший от госпитализации отказался.

31 марта конфликт со стрельбой произошел в поселке Агадырь в Карагандинской области. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях. В медицинское учреждение с дробовым ранением ноги обратился местный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

На следующий день в Карагандинской области задержали четверых подозреваемых. Их поместили в изолятор временного содержания.