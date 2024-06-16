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Драка со стрельбой с участием военнослужащего произошла в зоне отдыха в Талдыкоргане

Опубликовано:

Мучжину с пистолетом в руках ведут под руки
Драка в Талдыкоргане. Кадр из видео: Instagram.com/krisp.tdk

В Талдыкоргане произошла драка со стрельбой в одной из зон отдыха. В полиции сообщили, что одним из зачинщиков драки стал действующий военнослужащий, передает NUR.KZ.

В соцсетях публикуют информацию о драке, которая произошла в одной из зон отдыха в Талдыкоргане. В Instagram-аккаунте Krisp.tdk опубликовано видео с предполагаемыми участниками драки.

"Была драка и стрельба. Вот к чему может привести отсутствие культурного отдыха", - написано в описании к видео.

А в паблике Taldykorganec.insta поделились другими кадрами, предположительно, с той же самой зоны отдыха.

"Разборки взрослых мужчин в Талдыкоргане. Один из участников конфликта ранен в голову", - говорится в описании к видео.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу в комментариях к публикациям сообщила о том, что зачинщики драки установлены.

"Сообщаем, что установлены зачинщики драки, одним из которых оказался действующий военнослужащий. Расследование по данному факту ведется военно-следственным управлением", - сообщили в областном ДП.

Напомним, недавно стрельбу в воздух из огнестрельного оружия на улице устроили гости на свадьбе в Алматинской области. На ролик обратила внимание полиция. А в конце мая после стрельбы и поножовщины в Актобе один человек погиб. Кроме того, несколько человек были ранены.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появилось видео стрельбы, произошедшей на парковке в Темиртау. А в феврале в Алматы произошла стрельба в овощной лавке. Позже видео с камер наблюдения магазина появилось в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118135-draka-so-strelboy-s-uchastiem-voennosluzhashchego-proizoshla-v-zone-otdyha-v-taldykorgane/

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