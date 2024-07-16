Драка мужчин посреди улицы в Астане попала на видео

Департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных столичным департаментом полиции в Instagram, - скопление нескольких мужчин возле одного из участников конфликта, который, скрутившись, лежит на асфальте, прямо на проезжей части.

Далее участники конфликта начинают расходиться.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, по данному факту возбуждено дело.

"В ночное время в одном из заведений столицы между молодыми людьми произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате розыскных мероприятий причастные лица доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие", - сообщает пресс-служба столичного ведомства.

В начале мая в Туркестанской области между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в массовую драку. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее массовый конфликт между молодыми людьми произошел и в Кызылорде.

Также в конце февраля потасовку устроила в центре Алматы группа молодых людей. В полиции сообщили об их задержании.

В марте в соцсетях распространилось видео массовой драки школьников в Актюбинской области - их доставили в отдел полиции.

Позже очевидцы засняли ночные разборки в Петропавловске рядом с общежитием вуза.