Еще одну массовую драку засняли на юге Казахстана
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В Туркестанской области между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в массовую драку. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
Кадры массовой драки, произошедшей в Туркестанской области, опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS.
На кадрах участники конфликта бьют друг друга палками и дерутся. Видео сопровождается нецензурной бранью.
В департаменте полиции области сообщили, что возбуждено уголовное дело.
"Полицией Туркестанской области пресечены хулиганские действия группы молодых людей в одном из сел Мактаральского района. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в областном ДП.
Недавно массовый конфликт между молодыми людьми произошел в Кызылорде.
Также добавим, в начале января массовую драку устроили посетители увеселительного заведения в Талдыкоргане. В конце февраля потасовку устроила в центре Алматы группа молодых людей. В полиции сообщили об их задержании.
В марте в соцсетях распространилось видео массовой драки школьников в Актюбинской области - их доставили в отдел полиции.
Позже очевидцы засняли ночные разборки в Петропавловске рядом с общежитием вуза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097542-eshche-odnu-massovuyu-draku-zasnyali-na-yuge-kazahstana/