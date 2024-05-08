Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще одну массовую драку засняли на юге Казахстана

Опубликовано:

Группа людей с палками на улице
Массовая драка в Туркестанской области. Скриншот: t.me/egovpress

В Туркестанской области между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в массовую драку. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Кадры массовой драки, произошедшей в Туркестанской области, опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На кадрах участники конфликта бьют друг друга палками и дерутся. Видео сопровождается нецензурной бранью.

Группа людей дерется на улице в Туркестанской области
Драка. Кадр из видео: t.me/egovpress

В департаменте полиции области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"Полицией Туркестанской области пресечены хулиганские действия группы молодых людей в одном из сел Мактаральского района. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в областном ДП.

Недавно массовый конфликт между молодыми людьми произошел в Кызылорде.

Также добавим, в начале января массовую драку устроили посетители увеселительного заведения в Талдыкоргане. В конце февраля потасовку устроила в центре Алматы группа молодых людей. В полиции сообщили об их задержании.

В марте в соцсетях распространилось видео массовой драки школьников в Актюбинской области - их доставили в отдел полиции.

Позже очевидцы засняли ночные разборки в Петропавловске рядом с общежитием вуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097542-eshche-odnu-massovuyu-draku-zasnyali-na-yuge-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.