Еще одну массовую драку засняли на юге Казахстана

В Туркестанской области между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в массовую драку. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Кадры массовой драки, произошедшей в Туркестанской области, опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На кадрах участники конфликта бьют друг друга палками и дерутся. Видео сопровождается нецензурной бранью.

Драка. Кадр из видео: t.me/egovpress

В департаменте полиции области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"Полицией Туркестанской области пресечены хулиганские действия группы молодых людей в одном из сел Мактаральского района. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в областном ДП.

Недавно массовый конфликт между молодыми людьми произошел в Кызылорде.

Также добавим, в начале января массовую драку устроили посетители увеселительного заведения в Талдыкоргане. В конце февраля потасовку устроила в центре Алматы группа молодых людей. В полиции сообщили об их задержании.

В марте в соцсетях распространилось видео массовой драки школьников в Актюбинской области - их доставили в отдел полиции.

Позже очевидцы засняли ночные разборки в Петропавловске рядом с общежитием вуза.