Массовая драка рядом с общежитием вуза произошла в СКО

Массовая драка под окнами многоэтажных домов в Петропавловске в ночное время попала на камеру. В департаменте полиции региона прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В сообщении Telegram-канала skopetro говорится, что конфликт между молодыми людьми произошел близ общежития одного из вузов Петропавловска.

Массовая драка в Петропавловске. Кадр из видео: t.me/skopetro

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ рассказали, что по данному факту расследуется уголовное дело. Также там подтвердили, что драка произошла близ общежития вуза.

"30 марта около 20:30 в УП Петропавловска поступило телефонное сообщение, что возле общежития дерутся две группы молодых людей. Прибывшей на место следственно-оперативной группой были оперативно задержаны и доставлены в здание полиции молодые люди в возрасте от 21 до 17 лет.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативные и следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное установление и исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение", – гласит сообщение полиции.

Добавим, в начале января в Актобе произошла групповая драка, в результате которой от ножевых ранений скончались двое 17-летних парней. Подозреваемые были задержаны.

Позже в социальных сетях распространилось видео массовой драки в Семее. В полиции области Абай сообщили, что все участники задержаны. При этом погибших не было.

В Кокшетау тем временем произошла драка девушек – одну из участниц доставили в больницу с травмами.