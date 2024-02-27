Участников массовой драки задержали в Алматы

В Сети появилась информация о том, что несколько молодых людей устроили массовую драку в центре Алматы. Полицейские сообщили о задержании участников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Вчера вечером СМИ начали сообщать о том, что в Алматы произошла драка с участием нескольких человек. По словам очевидцев, инцидент произошел в центре города.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы подтвердили, что инцидент действительно был. Это случилось в Алмалинском районе.

"По факту хулиганства Управлением полиции Алмалинского района проводится расследование.

Участники драки установлены, подозреваемые задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка. Другие обстоятельства устанавливаются", – подчеркнули в департаменте полиции.

О причинах произошедшего конфликта пока не сообщается.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.