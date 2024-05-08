Массовую драку засняли на видео в Кызылорде

Массовую драку в Кызылорде в темное время суток засняли очевидцы. В полиции сообщили, что никто из ее участников в больницу не обращался, заведено уголовное дело, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовали кадры массовой драки - ее участники наносят друг другу удары и кидаются тяжелыми предметами. По информации авторов канала, она произошла на юге Казахстана, в Кызылорде.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции области.

"Полицией Кызылорды пресечены хулиганские действия группы молодых людей. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются. Фактов обращения в медучреждение нет", - гласит ответ.

Внимание: видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия. Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Добавим, в начале января массовую драку устроили посетители увеселительного заведения в Талдыкоргане. В конце февраля потасовку устроила в центре Алматы группа молодых людей. В полиции сообщили об их задержании.

В марте в соцсетях распространилось видео массовой драки школьников в Актюбинской области - их доставили в отдел полиции.

Позже очевидцы засняли ночные разборки в Петропавловске рядом с общежитием вуза.