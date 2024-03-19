Видео массовой драки школьников распространили в Казнете

В соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram распространилось видео, на котором запечатлена бегущая по площади молодежь. В подписи к опубликованным кадрам говорится, что массовая драка произошла в Шалкарском районе Актюбинской области.

Инцидент прокомментировали в ДП Актюбинской области.

"18 марта в Шалкаре произошел инцидент между учащимися школы. По данному факту Шалкарским районным отделом полиции проводится проверка. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции.

Собранный материал направлен для принятия решения в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Шалкарского района. Также были приглашены родители, с которыми проведена соответствующая разъяснительная работа", - рассказали в ведомстве.

Ранее в одном из увеселительных заведений Караганды произошла массовая драка посетителей. Инцидент попал на видео. Прибывшим нарядом полиции нарушение правопорядка было пресечено. Всех участников конфликта установили и задержали. По факту возбуждено уголовное дело.

Также в Сети появилась информация о том, что несколько молодых людей устроили массовую драку в центре Алматы. Полицейские сообщили о задержании участников.

Еще одну массовую драку школьников сняли на видео в Алматинской области. Как отметили в полиции, учащиеся были привлечены к административной ответственности.