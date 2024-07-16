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Столичного врача осудили за вознаграждение в полмиллиона тенге от пациентки

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане оглашен приговор врачу медицинского центра Макишева. Он признан виновным в получении материального вознаграждения от своей пациентки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"11 июля Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении врача столичного медицинского центра Макишева.

Он признан виновным в получении незаконного материального вознаграждения от пациентки в сумме 500 тыс. тенге за проведение плановой хирургической операции", - отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, летом прошлого года в Карагандинской области в одной из больниц скончался трехлетний ребенок. Родители мальчика обвинили врачей в его смерти. По словам матери малыша, она целых пять раз обращалась к медикам, пока ситуация совсем не ухудшилась. Делом занялась специальная комиссия.

Житель Алматы тоже обвинил врачей в смерти своей жены после родов. Женщина скончалась в одной из больниц города в результате остановки сердца. По мнению ее супруга, медики упустили время. Он обратился в правоохранительные органы.

Весной прошлого года суд в Алматы вынес приговор в отношении трех сотрудников поликлиники. Их обвинили в хищении почти 80 млн тенге.

Мы также писали, что экс-главврача поликлиники осудили за взятки в Шымкенте.

Также осудили руководителя отдела медико-социальной экспертизы департамента по контролю и соцзащите. Она обвинялась в неоднократном получении взяток от актюбинцев за продление инвалидности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134623-stolichnogo-vracha-osudili-za-voznagrazhdenie-v-polmilliona-tenge-ot-pacientki/

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