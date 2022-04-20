Экс-главврача поликлиники осудили за взятки в Шымкенте

Данияр Айтбаев. Фото: Otyrar.kz

Теперь уже бывший главный врач полклиники №11 Шымкента Данияр Айтбаев признан виновным в неоднократном получении взяток. Вместе с ним осуждена Шайганым Киясова, работавшая в данном медицинском учреждении инспектором по кадрам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Абайского районного суда Шымкента.

Экс-главврач обвинялся по ст.366 ч.3 п.4 УК РК (Неоднократное получение взяток), а его подчиненная - по ст.368 ч.2 УК РК (Посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно).

В приговоре указывается, что инспектор по кадрам принимала заявления на трудоустройство от желающих работать в поликлинике.

Заранее договорившись с главврачом, она предлагала соискателям заплатить за рабочее место.

В период с июля по сентябрь 2021 года сообщники продали должности врача-невролога и медсестры. От них они получили 100 000 и 300 000 тенге соответственно.

Однако в результате были задержаны сотрудниками Антикоррупционной службы.

С учетом неоднократности коррупционного преступления, суд назначил Данияру Айтбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Шайганым Киясова приговорена к штрафу в размере 8 миллионов тенге.

Также они больше не смогут занимать должности в госучреждениях.

У сторон еще есть время на обжалование приговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966011-eks-glavvracha-polikliniki-osudili-za-vzyatki-v-shymkente/