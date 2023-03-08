Чиновницу в Актобе осудили за взятки ради продления инвалидности

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе вынесли приговор в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы департамента по контролю и соцзащите. Ее обвинили в неоднократном получении взяток, передает "Мой город".

Согласно материалам дела, руководитель отдела МСЭ департамента по контролю и соцзащите с осени 2022 года неоднократно получала взятки от актюбинцев за продление инвалидности.

Отмечается, что шесть человек отдали ей 800 тысяч тенге. Вдобавок женщина, как сообщается, получила 250 тысяч тенге через врача-эксперта. За это она установила инвалидность 3 группы человеку, которому она не полагалась.

Руководитель МСЭ и врач-эксперт оказались на скамье подсудимых. Свою вину признали. Прокурор просил назначить первой штраф в размере 35-кратной суммы взятки, второй за посредничество – штраф в размере 10-кратной суммы взятки.

При этом, как сообщается, судом было учтено их чистосердечное раскаяние, положительная характеристика по месту жительства и месту работы, добровольное возмещение причиненного ущерба.

Таким образом, одной был назначен штраф в размере 35-кратной суммы взятки, то есть 36 млн 750 тыс. тенге. А врачу-эксперту – штраф в размере 10-кратной суммы взятки, или 2,5 млн тенге.

Вдобавок обеих пожизненно лишили права занимать определенные должности. Согласно сообщению пресс-службы, в адрес руководителя департамента по контролю и соцзащите суд вынес частное постановление. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее мы писали, что председателя Таразского городского суда приговорили к тюремному заключению за получение взятки.

Согласно статье 366 УК РК, максимальное наказание за получение взятки в Казахстане – штраф в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012144-chinovnitsu-v-aktobe-osudili-za-vzyatki-radi-prodleniya-invalidnosti/