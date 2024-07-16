"Держала в рабстве и истязала": женщину-опекуна приговорили к 4 годам заключения в области Ұлытау

В области Ұлытау женщина-опекун пять лет держала детей в рабстве и истязала их. За это прокуроры просили для нее 7 лет заключения, но суд приговорил ее только к 4 годам, передает Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, свою вину женщина признала лишь частично. Однако показания свидетелей и заключение экспертизы подтвердили ее преступные действия - женщина, по данным суда, насильно удерживала детей за городом, била и заставляла пасти скот.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года по пунктам 1,2 части 2 статьи 110 УК, наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год по статье 142 УК. В соответствии с частью 3 статьи 58 УК назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием менее строгого наказания по совокупности преступлений с более строгим наказанием", - зачитала приговор судья Айкерим Ержанова.

Уполномоченная по защите прав детей по области Ұлытау Гульмира Жаппасова отмечает, что опрошены были все свидетели. Но оглашенный приговор в виде 4 лет заключения детский омбудсмен считает маленьким.

"По ходатайству прокурора запрашивался срок в 7 лет, но по решению суда по этим статьям 110 и 142 было назначено 4 года. Я думаю, это очень мало", - отметила Жаппасова.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале детский омбудсмен Динара Закиева сообщала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в области Ұлытау. Сами дети заявили, что приемная мать угрожала им регулярно - не только побоями, но и расправой. В полиции по факту завели уголовное дело, а позже приемную мать детей взяли под стражу.

Также в начале июня сообщалось, что в Шымкенте против приемного отца 6-х детей возбудили дело. Его подозревали в том, что он заставлял детей работать, не давал им мыться, связывал их, а также кормил детей мясом кошек и собак.

Позже появились подробности по этому делу.

"У этой семьи большой дом, но, похоже, он сделан только для комиссии. Возможно, сэкономили на угле, газе, электричестве, я не знаю. Сами живут в трехкомнатной "времянке". Вы будете шокированы, если увидите этот дом. На стенах висели картины с привидениями. Усыновивший детей мужчина – целитель. В другой "времянке" этот колдун поставил памятник своей матери, которая умерла еще в 80-х годах, и положил вокруг нее кости и траву. В доме увидели рога животных", – сообщила ранее Уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту Жаннета Жазыкбаева.

В итоге суд освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психстационаре.

Добавим, что, согласно статье 110 УК РК, причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также, согласно статье 142 УК РК, использование опеки или попечительства в корыстных или иных низменных целях во вред опекаемому (подопечному) или умышленное оставление опекаемого (подопечного) без надзора или необходимой помощи, повлекшее существенное ущемление прав и законных интересов опекаемого (подопечного), - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.