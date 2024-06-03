"Связывал, кормил мясом кошек": против приемного отца шестерых детей возбудили дело в Шымкенте

Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в Instagram рассказала об очередном случае истязания детей в приемной семье, передает NUR.KZ со ссылкой на омбудсмена.

Как пишет Закиева, за последние несколько месяцев в Казахстане зафиксировали четыре случая истязания детей в приемных семьях. Последний был выявлен в Шымкенте.

"По данному преступлению с февраля мы работали с МВД, ГП и региональным уполномоченным по Шымкенту. Дело передали в суд. В отношении сотрудников опеки и педагогов школы заведены уголовные дела, идет следствие", - сообщила омбудсмен.

Телеканал Otyrar уточняет, что ранее в Шымкенте задержали мужчину, который заставлял приемных детей работать, не разрешал им мыться и связывал их.

Как сообщила телеканалу региональный омбудсмен по защите прав детей Жаннета Жазыкбаева, у мужчины 6 приемных детей, которых он усыновил в 2021 году.

"Оказывается, он живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят, как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить.

Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае", - рассказала омбудсмен ужасающие подробности.

За помощью обратился старший ребенок. Он и показал все фото и видео условий, в которых они живут. Сейчас четверо детей переданы в дом малютки, двое - в детский дом.

В полиции журналистам сообщили, что расследование велось по статье 110 УК РК. Сейчас материалы дела переданы в суд.

Как добавила Закиева, в феврале в Администрации президента прошло совещание по вопросам защиты приемных детей. По результатам совещания с марта по всем приемным семьям начались рейды, они продлятся до 1 июля.

Отмечается, что теперь проверки будут проводиться регулярно - это закрепили законодательно.

Закиева добавила, что планируется увеличить количество сотрудников опеки, чтобы охватить все семьи с приемными детьми.

Добавим, что, согласно статье 110 УК РК, причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в феврале Закиева сообщала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в области Ұлытау. Сами дети заявили, что приемная мать угрожала им регулярно - не только побоями, но и расправой. В полиции по факту завели уголовное дело, а позже приемную мать детей взяли под стражу.

А в апреле в Акмолинской области в огороде у бабушки обнаружили тело ребенка. Позже выяснилось, что ребенок был приемным, в семье воспитывается еще несколько приемных детей с особенностями развития. И приемную мать, и бабушку умершего мальчика арестовали.