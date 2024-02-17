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"Голодные, в синяках и шрамах": приемных детей эксплуатировали на ферме в Ұлытау, заявила детский омбудсмен

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Ребенок плачет
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в Ұлытау, передает NUR.KZ.

"Съездила в Ұлытау к детям, которых 5 лет эксплуатировали на хозяйственной ферме и буквально держали в "рабстве" Сегодня с акимом области Бериком Абдыгалиулы, прокуратурой, МВД изучили все обстоятельства дела и необходимые меры", - написала она.

По словам омбудсмена, в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет.

Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом - на ферме два табуна лошадей и 18 коров, заявила Закиева.

"Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей", - рассказала она.

По словам уполномоченного по правам ребенка, старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик якобы учится в колледже.

Тем не менее органы проверили учебные заведения, как выяснилось, им постоянно предоставлялись справки по болезни.

Также, по словам Закиевой, опекун угрожала девочке.

"Как выяснилось, не так давно опекун интересовалась есть ли ещё дети, которых можно взять на патронат", - отметила омбудсмен.

По выявленным фактам зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы.

Дети в настоящий момент находятся в безопасности, им оказывается психологическая помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061516-golodnye-v-sinyakah-i-shramah-priemnyh-detey-ekspluatirovali-na-ferme-v-ulytau-zayavila-detskiy-ombudsmen/

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