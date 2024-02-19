Детей держали в "рабстве" в Ұлытау: детский омбудсмен заявила о задержании приемной матери

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в своем Instagram заявила о задержании женщины, которую обвинили в эксплуатации приемных детей, передает NUR.KZ.

"Женщину, поработившую детей в Ұлытау, по результатам проведенной вчера работы задержали и водворили в ИВС". - сообщила Закиева.