Детей держали в "рабстве" в Ұлытау: детский омбудсмен заявила о задержании приемной матери
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Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в своем Instagram заявила о задержании женщины, которую обвинили в эксплуатации приемных детей, передает NUR.KZ.
"Женщину, поработившую детей в Ұлытау, по результатам проведенной вчера работы задержали и водворили в ИВС". - сообщила Закиева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061604-detey-derzhali-v-rabstve-v-ulytau-detskiy-ombudsmen-zayavila-o-zaderzhanii-priemnoy-materi/