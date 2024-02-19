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Детей держали в "рабстве" в Ұлытау: детский омбудсмен заявила о задержании приемной матери

Опубликовано:

Полицейский проводит задержание
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в своем Instagram заявила о задержании женщины, которую обвинили в эксплуатации приемных детей, передает NUR.KZ.

"Женщину, поработившую детей в Ұлытау, по результатам проведенной вчера работы задержали и водворили в ИВС". - сообщила Закиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061604-detey-derzhali-v-rabstve-v-ulytau-detskiy-ombudsmen-zayavila-o-zaderzhanii-priemnoy-materi/

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