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"Связывал, кормил мясом кошек": в Шымкенте опекуна приговорили к принудительному лечению

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Судья и атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

В Шымкенте вынесен приговор мужчине, который обвинялся в истязании своих приемных детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Шымкента в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Сманова.

Мужчина предстал перед судом по ст.140 ч.2 (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), ст.110 ч.2 п.1),2) УК (истязание).

Отмечается, что дело поступило в суд с ходатайством органа досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы Сманов У. страдает хроническим и психическим заболеванием и при совершении деяний находился в состоянии невменяемости. Это обстоятельство по закону исключает привлечение к уголовной ответственности.

В соответствии со ст.16 УК суд освободил Сманова У. от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, вынесены частные постановления в адрес Министерства просвещения, в органы опеки и попечительства Управлений образования городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также Департамента полиции Шымкента по факту передачи детей под опеку лицу, страдающему психическим заболеванием.

Постановление не вступило в законную силу.

В начале июня стало известно, что в Шымкенте против приемного отца 6-х детей возбудили дело. Его подозревали в том, что он заставлял детей работать, не давал им мыться, связывал их, а также кормил детей мясом кошек и собак.

Позже появились подробности по этому делу.

"У этой семьи большой дом, но, похоже, он сделан только для комиссии. Возможно, сэкономили на угле, газе, электричестве, я не знаю. Сами живут в трехкомнатной "времянке". Вы будете шокированы, если увидите этот дом. На стенах висели картины с привидениями. Усыновивший детей мужчина – целитель.

В другой "времянке" этот колдун поставил памятник своей матери, которая умерла еще в 80-х годах, и положил вокруг нее кости и траву. В доме увидели рога животных", – сообщила ранее Уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту Жаннета Жазыкбаева.

Позже замглавы комитета по охране прав детей Юлия Овечкина прокомментировала дело об истязании детей в приемной семье в Шымкенте и анонсировала новые поправки в закон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119713-svyazyval-kormil-myasom-koshek-v-shymkente-opekuna-prigovorili-k-prinuditelnomu-lecheniyu/

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