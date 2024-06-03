Картины с привидениями и рога животных: появились подробности о семье, где издевались над приемными детьми в Шымкенте

Появились подробности по делу об истязаниях над детьми приемным отцом в Шымкенте. Оказалось, что мужчина был местным "целителем", а в доме у него нашли пугающие аттрибуты, передает МИА "Казинформ".

Как сообщила информагентству Уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту Жаннета Жазыкбаева, семейная пара усыновила 6-х детей в 2021 году из разных детских домов, из разных городов. Старшего взяли в Шымкенте, остальных – из Астаны, Алматы и Усть-Каменогорска.

Мальчик, который был воспитанником шымкентского детского дома, старший в доме – ему 16 лет. Остальные родились в 2009, 2021, 2020 годах.

По ее словам, старший мальчик несколько месяцев подвергался издевательству и просил помощи. Услышав это, директор детского дома в Шымкенте проинформировал городское управление образования, однако из-за нехватки времени у специалистов службы опеки в управлении не нашлось человека, который бы вмешался.

В феврале Жазыкбаева обратилась в управление образования и связалась с директором школы, как только узнала шокирующие факты о детях.

"У этой семьи большой дом, но, похоже, он сделан только для комиссии. Возможно, сэкономили на угле, газе, электричестве, я не знаю. Сами живут в трехкомнатной "времянке". Вы будете шокированы, если увидите этот дом. На стенах висели картины с привидениями. Усыновивший детей мужчина – целитель.

В другой "времянке" этот колдун поставил памятник своей матери, которая умерла еще в 80-х годах, и положил вокруг нее кости и траву. В доме увидели рога животных", – рассказала она.

Через некоторое время, по ее словам, детей увезли. Однако в день, когда детей забрала комиссия, мужчина обратился к Жазыкбаевой и "просил по-другому решить вопрос".

В итоге было заведено дело по статье 110 УК РК – истязания.

"Мужчина был арестован на два месяца. В марте, апреле находился под стражей. Слышала, что в мае он вышел и попал в психдиспансер в Алматы. Скорее всего, он собирается восстановиться.

Действительно ли есть отклонение или нет? Если да, то кто разрешил ему усыновить детей? Пусть соответствующие органы ответят на этот вопрос сами. Но во время допроса в полиции выяснилось, что, по словам его младшего брата, 10 лет назад он убил женщину, когда лечил ее. В то время он избежал наказания с определением психологического расстройства", – добавила Жаннета Жазыкбаева.

Напомним, ранее детский омбудсмен Динара Закиева рассказала об очередном случае истязания детей в приемной семье. Сообщалось, что мужчина из Шымкента заставлял приемных детей работать, не разрешал им мыться и связывал их. Сейчас материалы дела переданы в суд.

Добавим, что, согласно статье 110 УК РК, причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.