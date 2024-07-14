Покушение на Дональда Трампа: что происходило на месте происшествия (фото, видео)

В субботу вечером на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. После выстрела его закрыли собой телохранители. Журналисты рассказали, что происходило на месте происшествия.

Как сообщает CNN, после выстрела Дональд Трамп упал за трибуну. Его собой закрыли агенты Секретной службы. Позже его снова подняли, на лице экс-президента можно было заметить кровь.

Пока его уводили со сцены телохранители Трамп кричал в ответ толпе и поднимал кулак. Затем его посадили в машину и эвакуировали с места происшествия.

Покушение на Дональда Трампа. Фото: Trump Campaign Office / Handout/Anadolu/Getty Images

Отмечается, что инцидент произошел через несколько минут после того, как Дональд Трамп вышел на сцену на предвыборной встрече в городе Батлер, штат Пенсильвания.

"Мы услышали громкий треск. Сначала я подумала: "Это фейерверк?" Внезапно все начали кричать", – рассказала журналист CNN Алейна Трин, которая вела репортаж с митинга.

Дональд Трамп после покушения. Фото: Trump Campaign Office / Handout/Anadolu/Getty Images

По информации The New York Times, после того, как агентам удалось вытолкать Дональда Трампа со сцены, они повели его к работающему на холостом ходу Chevrolet Suburban.

"Экс-президент начал садиться внутрь, но прежде чем дверь успела закрыться, он снова повернулся к толпе. Его голова казалась более окровавленной, чем прежде. Он снова поднял кулак", – говорится в сообщении журналиста.

"Сейчас на месте проведения митинга в Батлере, штат Пенсильвания, жутко тихо и темно, если не считать сверчков, прожекторов, освещающих американский флаг, и мигающих огней полицейских машин.

Место проведения, куда устремились тысячи людей, теперь представляет собой просто беспорядок из заборов, переполненных мусорных баков и слоняющихся вокруг полицейских. Вертолет полиции штата припаркован на взлетно-посадочной полосе рядом с несколькими торговцами, которые все еще заполняют свои стенды", – рассказал корреспондент The New York Times Саймон Левин.

Внимание! Некоторые кадры могут шокировать!