ФБР установило личность стрелявшего в Трампа

Сотрудники ФБР определили личность стрелка, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Им оказался 20-летний парень, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По информации ФБР, стрелявшим в Дональда Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"ФБР идентифицировало Томаса Мэтью Крукса, 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания", – говорится в заявлении Федерального бюро расследований.

При этом отмечается, что расследование все еще продолжается.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, в субботу вечером в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло во время его выступления на предвыборном митинге.

Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.

Мы рассказывали, что происходило на месте происшествия. Сообщалось что один человек погиб, а двое, включая самого Трампа, были ранены.

Позже сам Трамп выступил с заявлением после покушения. Он выразил соболезнования родным погибшего и раненного.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил решительное осуждение после покушения на жизнь Трампа.