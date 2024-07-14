ФБР установило личность стрелявшего в Трампа
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Сотрудники ФБР определили личность стрелка, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Им оказался 20-летний парень, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
По информации ФБР, стрелявшим в Дональда Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.
"ФБР идентифицировало Томаса Мэтью Крукса, 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания", – говорится в заявлении Федерального бюро расследований.
При этом отмечается, что расследование все еще продолжается.
Покушение на Дональда Трампа
Напомним, в субботу вечером в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло во время его выступления на предвыборном митинге.
Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.
Мы рассказывали, что происходило на месте происшествия. Сообщалось что один человек погиб, а двое, включая самого Трампа, были ранены.
Позже сам Трамп выступил с заявлением после покушения. Он выразил соболезнования родным погибшего и раненного.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил решительное осуждение после покушения на жизнь Трампа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133687-fbr-ustanovilo-lichnost-strelyavshego-v-trampa/