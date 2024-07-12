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"Список Айки": организаторша эскорт-бизнеса подала апелляцию

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Девушка в обтягивающем коротком платье
Скандально известная блогерша Айка. Кадр из видео: polisia.kz

Организаторша сети элитных эскортниц, известная как "Айка", подала апелляционную жалобу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, сегодня девушка, известная как "Айка" и ранее осужденная за организацию секс-притона, подала апелляцию.

Ведомство напомнило, что процесс по этому делу проходит в закрытом режиме, без допуска СМИ. Сроки рассмотрения апелляционной жалобы пока неизвестны.

Напомним, в конце мая Айке вынесли приговор в суде Алматы. Ее осудили за наркотики и сводничество, назначив наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Ее соучастник получил 3 года 8 месяцев лишения свободы.

Ранее в МВД сообщили, что дело об утекшем в Сеть скандальном "списке Айки" сейчас ведет Антикор.

При этом в начале декабря появилась информация о том, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка "по делу Айки" - там предполагали, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, у некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщал, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК - лишение свободы до 7 лет.

Судебный процесс по делу начался в конце марта: сообщалось, что в Алматы судят девушку, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков. Тогда в Главной транспортной прокуратуре Казахстана подтвердили, что речь идет об Айке, которую ранее называли "VIP-сутенершей" и "популярным блогером" Love Aika. Она была задержана МВД РК 6 июня 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133006-spisok-ayki-organizatorsha-eskort-biznesa-podala-apellyaciyu/

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