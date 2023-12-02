Источник: Клиентский список Айки - фейк, распространенный для шантажа

Источники из правоохранительных органов опровергают наличие списка "по делу Айки" и предполагают, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа, сообщает Toppress.kz.

В социальных сетях муссируется список VIP-сутенерши и "популярного блогера" Love Aika (была задержана МВД РК 6 июня 2023 года – прим. ред.), в котором оказались многие казахстанские знаменитости, бизнесмены, сотрудники крупных финансовых структур, а также госчиновники и силовики.

Список моментально распространился в мессенджерах и социальных сетях и стал главным предметом обсуждения.

Однако список был не один. В других списках значились уже женщины, которые оказывали интимные услуги и "эскорт-сопровождение" для состоятельных мужчин.

Источники из правоохранительных органов отмечают, что никакого списка "по делу Айки" не существует. А имеющиеся в Сети "доказательства" — ничто иное, как "слив", организованный для шантажа.

Сообщается, что против авторов "слива" готовятся судебные иски по вопросам чести, достоинства и деловой репутации.

Также источник утверждает, что с некоторых людей из списка вымогали большие суммы.