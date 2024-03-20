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"Список Айки": суд над "организаторшей эскорт-бизнеса" начался в Алматы

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Лежит молоток судьи
Правосудие. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы начался суд над девушкой, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в Главной транспортной прокуратуре страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Главной транспортной прокуратурой уголовное дело в отношении М.А.А. направлено в суд Ауэзовского района города Алматы по части 4 статьи 296 (Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере), пунктам 1, 2 части 2 статьи 309 (Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью группой лиц по предварительному сговору, неоднократно) УК РК", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

Там подтвердили, что речь идет об Айке, которую ранее называли "VIP-сутенершей" и "популярным блогером" Love Aika. Она была задержана МВД РК 6 июня 2023 года.

Также в Сети циркулировал так называемый список Айки, в котором оказались многие казахстанские знаменитости, бизнесмены, сотрудники крупных финансовых структур, а также госчиновники и силовики.

Однако впоследствии источники из правоохранительных органов опровергли существование списка и заявили, что это фейк, распространенный для шантажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071479-spisok-ayki-sud-nad-organizatorshey-eskortnits-nachalsya-v-almaty/

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